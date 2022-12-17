Dursun Özbek'ten kara tablo

Yönetim olarak şeffaf bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Özbek, "Galatasaray çok zor bir dönemden geçiyor. Ama ben ve ekip arkadaşlarım ümitsiz değiliz. Çünkü tünelin sonundaki ışığı görüyoruz. O ışığa ulaşmak için durmadan çalışıyoruz." dedi.

Kulübün Mecidiyeköy'deki rezidans projesine büyük önem verdiklerini anlatan Özbek, "Bu projeden gelecek gelirle Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasının oluşturduğu yükten kurtulmanın ilk adımını atacağız. Her fırsatta size bilgi vermeye ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın bize ne getirip, ne götürdüğünü anlatmaya çalışıyorum. Bu faiz sarmalından çıkamazsak kimse kusura bakmasın, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız bir gelecek olmaz. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden oluşturulacak fonun, Florya ve Kemerburgaz'daki projelerimize bir motor olacağını belirtmek istiyorum. Bu projelerin hızlandırmasını da sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Mecidiyeköy'de GS LEO Residences adını verdikleri proje ile ilgili bilgi veren Özbek, şöyle konuştu:

"Tüm Galatasaraylıların bu projeye destek vermesinin çok önemli olduğunu ifade etmiştim. Projemize beklentinin çok üstünde destek ve talep var. Onun için bugün projenin sadece yüzde 70'ini satışa sunuyoruz. Kalanı da daha sonra daha iyi fiyatla satmak üzere muhafaza edeceğiz. Aslan gibi başladık, aynı şekilde sonunu getireceğiz. Bu projede olduğu gibi Galatasaray'ın ismi hangi projede varsa başarı da oradadır. Bu da Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaray'ın Türkiye için önemli bir kurum olduğunun göstergesidir. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden milyarın üzerinde bir fon oluşturmayı bekliyoruz. Bu fonla Florya, Kemerburgaz ve Galatasaray Adası'ndaki projemiz hayat bulacaktır. Mecidiyeköy'deki LEO Residences 186 adet 1+1 ve 2+1'den oluşan bir rezidans projesi. Altında 5 tane dükkan var. Bunların satışı için harekete geçmiş bulunuyoruz. Nevita şirketiyle iş birliğimiz var. Özellikle yabancılara satış şu anda çok önemli. Onları organize eden bir şirket olduğundan dolayı Nevita ile iş birliğimiz var."

Özbek, Florya'da bulunan Metin Oktay Tesisleri'ni Kemerburgaz'a taşımak istediklerini vurgulayarak, "Kemerburgaz'daki inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Çok kısa bir süre sonra orada temel atma töreninde buluşacağız. Futbolumuzun beşiği olan Florya, 45-50 sene evvel ağabeylerimiz tarafından yapılmış. Yapıldığı zaman Türkiye'nin en önemli tesisiydi. 45 seneden beri bir çivi çakılmadı. Galatasaray Kulübünün, özellikle futbol takımının ve altyapısının Kemerburgaz'a müthiş bir ihtiyacı var. Temel atma törenine hepinizi davet ediyorum. Tarihini de sizlere bildireceğim." ifadelerini kullandı.

Florya projesi ve Galatasaray Adası'ndaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Özbek, "Florya'daki proje, Emlak Konut'a ait 40 dönüm arsanın satın alınmasıyla hayata geçecek proje. Sonuna geldik. İnşallah kısa bir süre sonra bu müjdeyi vermek istiyorum. Adayı bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon kısmen hizmete açtık. Diğer kısmını sezonun bitmesiyle yapacağımızı söyledik. O çalışmalarımız da devam ediyor. Yakında oradaki faaliyetleri de gözlemeyeceksiniz. Önümüzdeki yaz sezonunda adanın tümü hizmet verecek şekle gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübünün spor salonuna olan ihtiyacına değinerek, şunları kaydetti:

"Spor salonu projesi, Galatasaray'ın olmazsa olmazı projelerinden biri. Göçebe gibi, erkek basketbolu bir gün bir yerde oynuyoruz, kadın basketbolu başka bir yerde oynuyoruz. Judomuz bambaşka bir yerde. Korkunç bir dağılmışlık var. Yüzme başka bir yerde, sutopu başka bir yerde. Bunun giderilmesi lazım. Galatasaray Kulübü yönetimi ve üyeleri bu sorunu çözmek zorundadır. Biz yönetim kurulu olarak bunların hepsinin başlamasını sağlayacağız. Bu projeler kısa vadeli projeler değil. Biz temelini atacağız, bizden sonraki yönetimler de bu projeleri devam ettirecekler. Galatasaray'ı miras olarak bırakmak istiyorsak öyle bir Galatasaray'ı miras olarak bırakmamız gerekiyor. Ben ve arkadaşlarım hiçbir zaman bulduğumuzla, azla yetinmiyoruz. Daha iyisini yapmak boynumuzun borcu."

Seçildikleri günden bu yana Galatasaray'ı mali açından güçlü, sürdürülebilir bir sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek istediklerini aktaran Özbek, "Bunu sadece yönetim kurulu başaramaz. Yönetim kurulu elinden gelen her şeyi yapsa da destek vermezseniz bu işin içinden çıkamayız. Galatasaray'ı daha yükseklere taşımak için çalışıyoruz. Hedefimiz aynı. Camiada bu söylediklerimden farklı düşünen bir kimsenin olacağını sanmıyorum. O zaman amacımız aynıysa beraber hareket etmemizin dışında ne düşünülebilir. Tüm üyelerimize, Galatasaraylılara sesleniyorum; artık kutuplaşmayı, kısır çekişmeleri, küskünlükleri değil, Galatasarayımızın geleceğini ve kulübümüzü daha yukarıya taşımak için ne katkılar vereceğimizi konuşmalıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasarayımızın her zaman olduğu gibi bu konuda da spor camiasına örnek olacağına yürekten inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray adını taşıyan eğitim kurumların, vakıf ve derneklerin sorun ve eksikliklerini gidermeye çalışacaklarını vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ı daha iyi günlere ulaştırmak için kalbi Galatasaray ile atan herkese ihtiyacımız var. Sadece bugünü değil, geleceği düşünerek, tartışarak Galatasaray'ımız için ortak doğruyu birlikte bulmalıyız. Birlikte olursak, Galatasaray sevgimizin önünde kimse duramaz." ifadelerini kullandı.

9 AYLIK DÖNEM ZARARI 671 MİLYON LİRA

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya da toplantıda, kulübün 9 aylık dönemdeki mali raporları hakkında sunum yaptı.

Sarıkaya, kulüp ve bağlı ortaklarının 30 Eylül 2022 itibarıyla düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide raporlarına göre, 9 aylık dönem zararlarının 671 milyon lira olduğunu aktardı.