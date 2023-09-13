Mert Yazıcıoğlu gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı

Özel hayatı ve oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile olan 4 yıllık ilişkisini sansasyonel bir şekilde bitirmişti.

Saraçoğlu'nun, yakında arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamayı başlamasının ardından Yazıcıoğlu da aradığı mutluluğu Dilan Çiçek Deniz'de bulmuştu. Fakat ünlü çiftin mutluluğu 5 ay sürdü ve ünlü isimler ilişkilerine nokta koydu.

Tüm bu yaşananların ardından Mert Yazıcıoğlu'nun yeni hamlesi oldukça dikkat çekti. Yazıcıoğlu, rotayı bir başka ünlü oyuncuya çevirdi. Çapkınlığıyla adından söz ettiren Yazıcıoğlu bu kez başka bir güzeli markajına aldı. Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Yazıcıoğlu'nun yeni rotası oldu.

SERENAY SARIKAYA'YI TAKİBE ALDI

Takvim'in haberine göre; Mert Yazıcıoğlu, Serenay Sarıkaya'yı sosyal medya hesabından takibe aldı. Güzel oyuncu ise Yazıcıoğlu'nun bu hamlesine karşılık vermedi. Öte yandan Yazıcıoğlu'nun yakın çevresine Serenay Sarıkaya hakkında övgüler yağdırdığı da gelen iddialar arasında.