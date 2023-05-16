Merve Boluğur evleneceği kişide aradığı tek özelliği açıkladı. Üçüncü evliliğe yeşil ışık yaktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç ile evlilik yaşayan Merve Boluğur, Temmuz 2022'de yeni bir aşka yelken açmış, sık sık 'Kocam' notunu düştüğü paylaşımlar yaptığı DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuştu. Ancak ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü. Çift, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girip, 23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı.

Oyunculuktan uzaklaşıp şarkıcılığa yönelen Merve Boluğur, son olarak 4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yaptı.

Bir takipçisinin, "Evleneceğin adamda seni mutlu edecek ne gibi bir özellik istersin?" sorusuna yanıt veren ünlü isim; şu ifadeleri kullandı:

“BÖYLE ŞEYLER BANA ÇOK ERKEKSİ GELİYOR”

"Sahiplenicilik/çözüm odaklı erkek. Ya mesela ayağımı çarpmışımdır, bunu görüp bant almaya gitmesi... Böyle şeyler bana çok erkeksi geliyor. Dişil enerjili erkeklerden nefret ediyorum, hemen uzaklaşıyorum artık."