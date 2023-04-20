Merve Boluğur setlere neden ara verdiğini açıkladı

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Akmerkez’deydi. Tek başına yemek yemek yiyen Boluğur, alışveriş merkezinden ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merve Boluğur setlere neden ara verdiğini açıkladı

Editör: Osmancan EROK

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan oyuncu Merve Boluğur, yeniden ekranlara döneceğini müjdeledi.

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Proje görüşmelerinin devam ettiğini belirten Boğulur, “Sektör biraz beni tatmin etmedi. Çok erken yaşta sektöre başladım. Biraz yorucu bir tempo oldu. Tekrar dönünce özlem duygusu çok ağır bastı. O yüzden döndüğüm için kendimi iyi hissediyorum” diye konuştu. Son dönemle takip ettiği projeler olup olmadığı sorulan oyuncu, “Çok fazla dizi izlemiyorum. Daha çok eski döneme ait filmleri izliyorum. Korku filmlerini çok severim. Özellikle vampir türü” dedi.

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“DOYUMA ULAŞTIM”

Merve Boluğur, muhabirlerin “Ekranlardan uzak kaldığınız dönemde tükenmişlik sendromu yaşadığınızı söyleyebilir miyiz?” şeklindeki soruya “Tükenmişlik değil. Sadece 17 yaşında başladım. Benim gibi erken yaşta başlayan çok az oyuncu var. Genellikle geç yaşlarda başlanıyor. Çok erken yaşta birçok şeyi yaşadığım için tükenmişlik demeyelim de doyuma ulaştım diyebilirim. O yüzden de biraz uzak kalmak istedim. Çok güzel rollerde oynadım, çok güzel projelerde yer aldım. Biraz ara vermek, kendi hayatımı yaşamak istedim. Evde kitap okuyacak vakit bulamıyordum. Setler inanılmaz saatler alıyordu” diye yanıt verdi.

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Ekranda olmadığı dönemde bol bol kitap okuyup film izleme fırsatı bulduğunu ifade eden Boluğur, “Kendimi dinleme gibi bir süreç yaşadım. Bu durumdan memnunum” dedi.

“BU DA YENİ SÜRÜM MERVE”

Merve Boluğur’a “Çocuk için üçüncü kez evlenirim” açıklaması hatırlatıldı. Boluğur, “Çocuk istiyorum. Anne olmak… Yaşım 37 oldu ve artık yaş kemale erdi. Allah’tan hayırlısı. Bu işler kısmet. Olursa olur” diye konuştu.

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Boluğur, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte siyah transparan elbisesiyle göz doldurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaştığı o karelerin sorulması üzerine “Eski Merve’yi gördüm orada. Benim hoşuma gitti. Bu da yeni sürüm oldu. Oyunculuk ve influencer’lık alanında devam edeceğim. Bir de sunuculuk sürprizim olacak” dedi.

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