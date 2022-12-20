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  • Merve Boluğur'dan açıklama geldi. Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilmişti

Merve Boluğur'dan açıklama geldi. Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilmişti

Oyuncu Merve Boluğur'un Etiler'deki bir AVM'de tanımadığı bir kişinin masasına oturduğu iddia edilmişti. Boluğur, sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 15:33
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Merve Boluğur sessizliğini bozdu! AVM'de tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilmişti

Merve Boluğur'dan açıklama geldi. Tanımadığı adamın masasına oturduğu iddia edilmişti
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Son dönemde sürekli gündem olan Merve Boluğur'un, AVM'de tanımadığı bir kişinin masasına oturduğu iddia edilmişti. 

53 gün evli kaldığı Mert Aydın'la barıştığı iddia edilen oyuncu, başka birisinin masasına oturduğu haberler hakkında ilk kez konuştu.

Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "Merhaba arkadaşlar beni konuşmayı sevenler var biliyorum. Ben de buradan onları çok sevdiğimi öncelikle belirtmek isterim. Koskoca ülkenin gündemi ben olmuşum. Bir fotoğraf ve ardından başkasının masasına oturduğum iddiası... Oradaki genç yer bulamadığını ve masama oturmak istediğini söyleyince ben de izin verdim. Hangi devirde yaşıyoruz kaldı ki ortak alan. Kulağımda zaten kulaklık var ve 'Merhaba, nasılsınız ve iyi misiniz?'den başka bir şey konuşulmadı" dedi. 

Oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca bu dedikoduları yapan arkadaşlar, dedikoduya ayıracakları zamanı farklı kültürleri, farklı yerleri görmeye harcarlarsa dünyanın çeşitli yerlerinde AVM'lerin ortak alanlarında insanların birbirleriyle medenice sosyalleşip oturabildiğini görebilirler. Bu arada ben de yer bulamasaydım başkasından izin ister masasına oturabilirdim. Sadece arada Merve Boluğur olduğumu unutuyorum. Sizi de aydınlattıysam, artık bu tip yalan haberler görmek istemiyorum. Sevgiler."


 

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