Merve Boluğur'un olaylı gecesi! Eski eşiyle yakalanınca çılgına döndü

Oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam 53 gün evli kaldığı Mert Aydın ile objektiflere yansıdı. Aydın ile bir mekandan çıkarken karşısında basın mensuplarını gören Boluğur, öfkeden deliye dönünce bir muhabirle tartıştı.

Eski eşiyle görüntülenmek istemeyen ve kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, muhabirin yanına gelerek tepki gösterdi.

Posta'da yer alan habere göre; Defalarca kez kameraların kapatılmasını isteyen Boluğur, "Ailem istemiyor, beni çekmeyin. Kapatır mısın rica ediyorum. Gerginlik çıkarmıyorum, rica ediyorum. Görüntülenmek istemiyorum. İnsanım ben, insanlık hakkım var. Olay yaratıyorsun kapat diyorum kapatmıyorsun. İnsani bir şey istiyorum senden. Vicdanen istiyorum. Röportaj yapmak istemiyorum, görüntülenmek de istemiyorum. İnsan değilsiniz abi değilsiniz. Üzülüyorum" diyerek olay yerinden uzaklaştı.

