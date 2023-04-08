Merve Boluğur'dan üçüncü evlilik açıklaması

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Zaman zaman takipçilerinin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, son olarak üçüncü evlilik sorusuna verdiği cevapla gündeme geldi.

Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap yapan Boluğur, "3'üncü kez evlilik var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çocuğuma baba olabilecek, sahiplenici bir adamla... Çocuğum olmasını istiyorum. Evliliği çocuğun psikolojisi için isteyebilirim."

İKİ EVLİLİK YAPTI

2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile dünyavine giren ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur, geçtiğimiz yıl DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmemiş ve ikili evlendikten 2 ay sonra yollarını ayırmıştı.

