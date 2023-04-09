Merve Boluğur'un son videosu görenleri şoke etti

Bir dönem ekranların aranan yüzü olan Merve Boluğur şu sıralar şarkıcılığa sardı. Güzel oyuncu ekranlara geri döneceğinin sinyalini verirken ilginç paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu.

Popçu Murat Dalkılıç ile evlilik geçiren Merve Boluğur'un aşktan bir türlü yüzü gülmedi.İkinci evliliğini de DJ Mert Aydın ile yapan güzel oyuncunun bu evliliği de çok kısa sürdü.

Aşklarıyla sürekli konuşulan Boluğur, çocuk istediğini söyleyerek üçüncü evlilik sinyallerini de vermişti. Bütün bu gelişmelerin yanında bir arkadaşı ile dudak dudağa videosunu paylaşan Boluğur yine herkesi şoke etti.