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Merve Boluğur'un son videosu görenleri şoke etti

Aşklarıyla çok konuşulan Merve Boluğur, sosyal medyada arkadaşıyla çektiği video ile hayrete düşürdü. İkilinin öpüşür gibi yapıp dudaklarını değdirmesi hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 10:36
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Merve Boluğur'un paylaştığı video görenleri şoke etti

Merve Boluğur'un son videosu görenleri şoke etti
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Bir dönem ekranların aranan yüzü olan Merve Boluğur şu sıralar şarkıcılığa sardı. Güzel oyuncu ekranlara geri döneceğinin sinyalini verirken ilginç paylaşımı ile sosyal medyada gündem oldu.

Popçu Murat Dalkılıç ile evlilik geçiren Merve Boluğur'un aşktan bir türlü yüzü gülmedi.İkinci evliliğini de DJ Mert Aydın ile yapan güzel oyuncunun bu evliliği de çok kısa sürdü. 

Aşklarıyla sürekli konuşulan Boluğur, çocuk istediğini söyleyerek üçüncü evlilik sinyallerini de vermişti. Bütün bu gelişmelerin yanında bir arkadaşı ile dudak dudağa videosunu paylaşan Boluğur yine herkesi şoke etti.

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