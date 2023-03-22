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Merve Boluğur'un peçeteli evlilik teklifi paylaşımı olay oldu

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduktan günler sonra boşanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından bir erkekle parmaklarına peçete bağlayarak evlilik teklifi aldığını açıkladı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:38
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Oyuncu Merve Boluğur'un evlilik teklifi paylaşımı olay oldu

Merve Boluğur'un peçeteli evlilik teklifi paylaşımı olay oldu
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Oyunculuktan şarkıcılığa transfer olan Merve Boluğur, geçtiğimiz sene DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Gösterişli bir düğünle evlenen Boluğur, 53 gün sonra tek celsede boşandı. Özel hayatıyla konuşulan ünlü ismin son paylaşımı da kafa karıştırdı.

EVLİLİK TEKLİFİ PAYLAŞIMI

Önümüzdeki günlerde yeniden ekranlara dönme sinyali veren Boluğur, bir erkekle parmaklarına peçete bağladığı görüntüyü Instagram hesabından yayınlayarak "I said yes" (Evet dedim) notunu yazdı. Boluğur'un paylaşımındaki elin kimin olduğu merak konusu oldu.

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