Merve Dinçel altın madalya kazandı

Merve Dinçel, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Merve Dinçel altın madalya kazandı

Milli sporcu Merve Dinçel, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporculardan kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal ve 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıktı.

Merve Dinçel, ikinci turda ferdi mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya'yı, üçüncü turda Suudi Arabistanlı Dunya Ali Abutaleb'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. (AA)

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