Merzifon'da vahşet. Öldürdüğü kişiyi araçla birlikte yaktı

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede aracın içinde bir ceset buldu. Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak olay mahalline jandarma suç araştırma dedektifleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan 6 saatlik çalışma neticesinde ölen şahsın Y.U. (37) olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A. M.’nin (39) boğuştuğu U.’yu öldürüp, aracı yaktıktan sonra kaçtığının tespit edildiği ifade edildi.