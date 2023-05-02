Messi'nin Suudi Arabistan'a gidişi olay oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Ligue 1'de PSG'nin Lorient'e mağlup olmasının ardından Lionel Messi,y enilginin ertesi günü PSG basına kapalı antrenman yaparken, kulüpten özel izin alarak ailesiyle Suudi Arabistan'a gitti.

TRANSFER İDDİALARI ASILSIZ KALDI

Taraftarlar Suudi Arabistan'a gidişini bir transfer gelişmesi olarak yorumlasa da bu iddialar asılsız kaldı. Arjantinli yıldız, Suudi Arabistan'ın marka elçiliğini yapıyor. Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb, "Messi ve ailesinin Suudi Arabistan'da eğlenmesinden mutluyum." dedi.

KAOS ÇIKARDI

L'Equipe'te yer alan haberlere göre Messi'nin marka yüzü olduğu Suudi Arabistan'a ailesiyle birlikte ziyaret gerçekleştirmesi Galtier ve Campos'u rahatsız ettiği belirtildi. Lorient karşısında alınan yenilgi sonrası Suudi Arabistan ziyaretiyle ön plana çıkan Messi'nin yönetimden izinli olduğu ancak teknik ekibe seyahatiyle ilgili bilgi vermediği ifade edildi.

Bu sezon PSG'de 37 maçta 20 gol ve 19 asist yaptı.