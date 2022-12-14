Messi ve Alvarez'in 10 yıllık hayali ortaya çıktı

İki futbolcunun 10 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

Alvarez, gençliğinden beri iki konuda oldukça netti. İlki Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda oynamaktı.

İkincisi ise idolü Messi ile Dünya Kupası'nda forma giymekti.



İki hayali de gerçek oldu

Messi, Dünya Kupası'nda beş kez fileleri havalandırırken, altı maçta üç asist yaptı. Alvarez ise dört gol atıp bir asistle ve çok yönlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bu ikili şimdi kupayı kaldırmaya hazırlanıyor.