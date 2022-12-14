14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Messi ve Alvarez'in 10 yıllık hayali ortaya çıktı

Messi ve Alvarez'in 10 yıllık hayali ortaya çıktı

Arjantin dün akşam Hırvatistan'ı elerken, iki yıldızı Messi ile Alvarez ön plana çıktı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 09:36
Takip Et

Messi ve Alvarez'in 10 yıllık sırrı Arjantin finale çıkınca belli oldu

Messi ve Alvarez'in 10 yıllık hayali ortaya çıktı
+
Aa
-

İki futbolcunun 10 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.
Alvarez, gençliğinden beri iki konuda oldukça netti. İlki Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda oynamaktı. 
İkincisi ise idolü Messi ile Dünya Kupası'nda forma giymekti.


İki hayali de gerçek oldu
Messi, Dünya Kupası'nda beş kez fileleri havalandırırken, altı maçta üç asist yaptı. Alvarez ise dört gol atıp bir asistle ve çok yönlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Bu ikili şimdi kupayı kaldırmaya hazırlanıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
1
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de kimsenin aklına gelmeyen gerçek ortaya çıktı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
4
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
5
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
﻿Elinde döviz olanlar dikkat: En kritik üç gün başlıyor
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
6
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
7
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta
﻿16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta
﻿16 yaşındaki genç polis kurşunuyla öldü! Ülke ayakta
﻿Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı
﻿Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı
﻿Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı
﻿Kontrolden çıkan otomobil takla atıp devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil takla atıp devrildi: 4 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil takla atıp devrildi: 4 yaralı
﻿Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.