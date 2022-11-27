Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı

Turnuva öncesi performansı merakla beklenen Arjantin ve Messi, büyük zorluklar çektiği mücadelenin ikinci yarısında açıldı. Kaptan Messi, 1 gol ve 1 asistle takımını sırtlayıp umutların Polonya karşılaşmasına taşınmasını sağladı.

2022 Dünya Kupası’nı kazanmak için Katar’a çok büyük umutlarla gelen Lionel Messi ve arkadaşları; ilk büyük darbeyi, C Grubu’nun ilk maçında Suudi Arabistan’a 2-1 kaybederek almıştı.

Meksika ise Polonya ile kozlarını paylaşıp 0-0’lık beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Güney Amerika’nın iki asi ülkesi, baştan sona sertlikle geçen bir oyun ortaya koyacaktı.

MESSI TEK BAŞINA VE ETKİSİZ KALDI

Rakibin iyi analiz ettiği her hâlinden belli olan Meksika, 5’li savunma düzenini geriye yaslamadan başladı 90 dakikaya… Dizilişindeki blokların arasını çok açık tutmadan ön alan baskısı kurgulayan Meksika; ilk 30 dakika itibariyle Arjantin’e ne geçit ne de fırsat verdi.

Arjantin cephesinde Messi dahi kendi orta saha hattından geriye gelip top çıkarmaya çalıştı. Ancak 2. ve 3. bölge bağlantısını da kuramadı, verdiği paslardan doğru geri dönüşleri de alamadı.

‘UYKU MODU’NDAN ÇIKAMADILAR

Arjantin, turnuva başından beri süregelen ‘uyku modu’ndan ilk 45 dakikada çıkamadı. Sahadaki futbol tempolu gibi gözükse ve iki takım açısından çok sert olsa da hakikaten ‘izleyeni yoracak’ düzeyde yaratıcılıktan yoksundu.

İki takım da bir türlü açmaları gereken kilitleri bulamadı, oyunda organize olup sahada doğru hamleleri kurgulayamadı.

PRES DAHİ YAPAMIYORLAR…

İleri uçta Vega ile etkili olmaya çabalayan, kendi sahasından rahat çıkıp oyun kurabilen Meksika’nın, Messi ve arkadaşlarından yana herhangi bir presle dahi karşılaşmaması ilginçti.

İlk devredeki tek etkili denilebilecek hamle, dakikalar 45’i gösterirken Meksika lehine yaşandı. Vega’nın kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Martinez başarılı bir plonjon yaparak golü önledi.

KAPTAN, GEMİYİ KURTARMAK İÇİN DÖNDÜ

İkinci devreye, ilk yarıdan hâllice çıkamadı Arjantin… Meksika oyunu tutma derdindeydi ve rakiplerinin kalelerine gelmesine müsaade etmediler.

Ancak 64. dakikada Lionel Messi sahneye çıkacaktı. Ceza sahası yayının hemen gerisinde topu alan Messi, gemisini kurtarmak için alt köşeye doğru öyle bir vurdu ki; kaleci Ochoa çaresiz kalırken Arjantin 3 puana doğru bir işaret fişeği yaktı: 1-0.

MESSI DURMADI, BİR DE ASİST YAPTI

Hem Meksika hem de Arjantin kalan sürede hamlelerini akıllıca kurgulayıp oyuncu değişikliklerini yaptı. İki takımdan biri doğal olarak skoru korumaya, diğeri ise eşitliği yakalamaya çabaladı.

Ortada dönen oyunun ipleri 87’de Arjantin lehine kopacaktı. Messi, kornerden topu alıp pasını Enzo Fernandez’le buluşturdu. Enzo sol çaprazdan müthiş bir şutla ağları sarsıp skoru belirledi: 2-0.

MAESTRO HEM İLK HEM SON SÖZÜ SÖYLEDİ!

Dünya Kupası öncesi Katar’daki performansı merakla beklenen Lionel Messi, işler iyi gitmiyorken sahneye çıktı ve bir maestro edasıyla hem ilk hem de son sözü söyledi.

Deneyimli futbolcu önderliğindeki Arjantin, “Favoriler arasında biz de varız” dedi.