Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı

Daldan dala konmayı pek severim. Bir gün orada, bir gün burada! Çok gezerim.

Boşa tur atmam tabii, gizli saklı kalmış olayları öğrenirim.

Bir bilseniz. Hazinemde neler birikti. Bunları neden yazmıyor gazeteci arkadaşlar diye dertlenirim.

Üç maymunu oynuyor herkes!

Gazetecilik neden yapılmıyor diye söylene söylene işin içine ben girerim.

Hazinemde birikenleri tam size aktarayım diyorum, yeni bir şey öğreniyorum. Hayretler içinde kalıyorum, hemen size aktarayım istiyorum.

Şimdi sıkı durun.

Şimdiye kadar hiç öğrenmediğiniz bir olayı yazıyorum.

KÖŞEYİ DÖNÜP LONDRA'YA YERLEŞEN SPOR MUHABİRİ

Efendim... Bu kez çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Hikayemizin başrollerinde spor dünyasından tanıdığınız insanlar var yine. Ama bu kez onları bir araya getiren spor değil, para!

Hem de kripto para!

Dünyada garantisi olmamasına rağmen kısa yoldan köşeyi dönme adına milyonlarca insan bu sanal para borsasında.

İlk çıktığında yüklü paralar kazananlar oldu.

Bir örnek vereyim. Bir spor muhabiri (C.K.) gazetesinden ayrılınca aldığı tazminatı buraya yatırıp dolar milyoneri oldu. Şimdi Londra'da yaşıyor.

Neyse konumuz bu arkadaş değil.

YILDIZ FUTBOLCU MEDYA PATRONU İŞBİRLİĞİ

Konumuz dünyaca ünlü bir futbol yıldızı ile merdivenleri, koşarak değil uçarak çıkan medya patronu ve kulüp başkanı.

Futbol yıldızı Almanya'dan yola çıktı. Schalke, Bremen’de yıldızlaştı. Real Madrid, Arsenal derken soluğu Fenerbahçe’de aldı. Son durağı Başakşehir'di. Ama futbolu ikinci plana attı, para havuzuna daldı.

Diğeri küçüklüğünden beri Fenerbahçeli. Hatta Fenerbahçe kongre üyesi. Zamanında Show TV ve Lig TV'de Beşiktaş muhabiriydi. Daniel Amokachi ile özel işler yaptı. Koruyucu meleği Şansal Büyüka yol verdi. Ardından dünya plajlarından bol bikinili kızların görüntülendiği magazin programları ile dünya turuna çıktı. Farklı kişi ve yapılar ile yürüyünce uçtu! Televizyon kanalları oldu. Son olarak bir İngiliz kulübünü satın aldı.

Sanırım hepiniz kimlerden bahsettiğimi anladınız. Mesut Özil ve Acun Ilıcalı.

Şimdi kripto para borsası ile bu ikilinin ne alakası var diyorsunuz değil mi? Evet, evet hissediyorum! Haklısınız da.

Bu ikili yapıştık ikiz gibi!

Nitekim yakınlığı, birlikteliği ticarete dökmek istiyorlar. Kripto para işine girme kararı alınıyor. Token adı verilen kripto para borsası açarak, balıklama olaya girme noktasında el sıkışılıyor. Liglerde birçok kulübün bu tür Token borsa firmaları İle sponsorluk anlaşması, yola çıkış noktası oluyor.

Ayrıca Özil’in Uzakdoğu ülkelerinden Endonezya merkezli 100 milyon dolarlık iş anlaşmasını kripto para borsasını iliştirip global marka olma hayali. Hull City’nin resmi sponsoru olup, tanınmak gibi parlak fikirler benimseniyor.

MALTA MI OLSUN MAN ADALARI MI?

Dünya ve ülkemizde kanuni olarak sınırları tam olarak belirlenmeyen kripto para borsaları için kanunlar, uygulama ve teamüller yetersiz. Eksik. Sıkıntılı. İşte bu aşamada sorun yaşanıyor. Gelen iddialara göre Ilıcalı ve Özil, yerli, milli Token borsası kurmakta kararlılar. Ancak, sıkıntı yaşamama adına Malta ve Man Adaları başta olmak üzere yurt dışı merkezli olması konusunda kararsız kalıp erteliyorlar.

Dostlar para kazanmanın sonu yok elbet.

Mutlaka merak ediyorsunuzdur. Mesut Özil nasıl bu hale geldi de futbolu unuttu diye. Endonezya, Malezya. Kripto para borsaları. Kendini özel uçağı ile İstanbul’a getiren Acun Ilıcalı ile ortaklığındaki yoğun mesaisi sonrası idmanlara, maçlara vakit bulamadı sanırım.

Diğer yanda daldan dala atlayan Ilıcalı. Branş tanımadan her alana yatırımlar yapıyor. Bu güne kadar gerçek işlere el attı. Yetmedi! Bu kez sanal aleme jet girişi yapmak üzere. Geliyor, gelmekte olan. Bitcoin, Ethereum. Yükseliş trendine geçin. Mesut ile Acun yola çıktı, çıkıyor.

"Yerli ve milli (!)" kripto para borsası geliyor.