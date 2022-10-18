19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mesut Özil’in yaptırdığı spor tesisi tamamlandı

Mesut Özil’in yaptırdığı spor tesisi tamamlandı

Futbolcu Mesut Özil’in memleketi Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yaptırdığı, ‘Mesut Özil Spor Kompleksi’ tamamlandı.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 23:33
Takip Et

Mesut Özil’in yaptırdığı spor tesisi tamamlandı

Mesut Özil’in yaptırdığı spor tesisi tamamlandı
+
Aa
-

Real Madrid ve Arsenal gibi dünya devlerinin formasını terleten ve son olarak Başakşehir forması giyen Zonguldaklı oyuncu Mesut Özil’in 2021 yılında memleketi Zonguldak’ın Devrek İlçesinde yaptırmaya başladığı, ‘Mesut Özil Spor Kompleksi’ tamamlandı.

‘Mesut Özil Spor Kompleksi’nin önümüzdeki günlerde Başakşehirli yıldız futbolcunun katılımıyla açılması planlanıyor. 7 dönüm alanda yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol sahası gibi çeşitli etkinliklerin yer aldığı modern tesis açılmasıyla birlikte Bölgesel Amatör Lig takımı Devrek Belediyespor ve altyapı oyuncularına hizmet verecek.

Öte yandan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da tesisin tamamlandığının müjdesini sosyal medya hesabından yaparak ‘sona geldik’ şeklinde paylaşımında bulunarak spor severlere müjdeyi verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
2
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿AKP ve MHP ASKİ'yi batırmak için karar alınca Mansur Yavaş isyan etti
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
3
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿Görseldeki afacan kediyi 100 kişide 1 kişi görebildi
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
4
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿İşte yılbaşındaki asgari ücret. TV100 canlı yayınında ağzından kaçırdı
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
5
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
6
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿AB’den doğalgaz için yeni hamle. Müdahaleye hazırlanıyorlar
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
7
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿Nedenlerini madde madde sıraladılar. Özgür internette daha da geriledik
﻿82 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı kamerada
﻿82 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı kamerada
﻿82 yaşındaki sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza anı kamerada
﻿Adana Valiliği bazı ilçelerin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına cevap verdi
﻿Adana Valiliği bazı ilçelerin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına cevap verdi
﻿Adana Valiliği bazı ilçelerin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına cevap verdi
﻿İran'dan Ukrayna'ya SİHA çağrısı
﻿İran'dan Ukrayna'ya SİHA çağrısı
﻿İran'dan Ukrayna'ya SİHA çağrısı
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde erken başlayan ara seçimlere katılım 'rekor' düzeyde
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde erken başlayan ara seçimlere katılım 'rekor' düzeyde
﻿ABD'nin Georgia eyaletinde erken başlayan ara seçimlere katılım 'rekor' düzeyde
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.