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  • Mesut Özil için verdiler Mehteri! Kapıya gelen Mehter Takımından Mesut'a çok özel beste

Mesut Özil için verdiler Mehteri! Kapıya gelen Mehter Takımından Mesut'a çok özel beste

Arsenal'den Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak hiçbir varlık gösteremeyen Mesut Özil yine futbol dışında bir video ile gündemde.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 16:17
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Futbolu unutan Mesut Özil'e Mehter Takımlı doğum günü kutlaması

Mesut Özil için verdiler Mehteri! Kapıya gelen Mehter Takımından Mesut'a çok özel beste
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Mesut Özil'e mehter takımından doğum günü kutlaması sosyal medyada gündem oldu...

Arsenal'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin oldukça altında kalması sonrası Başakşehir'in yolunu tutan yıldız oyuncu Mesut Özil 15 Ekim'de 34. yaşını kutladı.

Türkiye'den ve dünya futbolundan birçok tanınmış isim Özil için paylaşımlarda bulunurken, bir tanesi sosyal medyada adeta gündem oldu.

ÖZEL BESTE

Mesut Özil'in doğum gününe özel bir beste yapan bir mehter takımı, "1988'de doğdu, futbolun üzerine bir güneş doğdu. Türklerin onuru gururu oldu, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. Adamın kralı, adamın hası futboluyla gezdi bütün dünyayı. Şanına yakışır bir destan yazdı, iyi ki doğdun varsın sen Mesut Özil. " sözleriyle yıldız oyuncunun doğum gününü kutladı.

 

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İstanbul
16.10.2022 16:39
Bu Türk vatandaşlığına geçti mi şov yapıyor başka bir şey değil  
 
Toprak
16.10.2022 16:34
Mehter bu kadar ayağa düşmemeli, parayı verene göre davula vurulma alı...  
 
Sözde yerlimilli..
16.10.2022 16:26
Sahada Alman milli forması..  
 
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