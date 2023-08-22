Meta çalışanlarını kovmakla tehdit etti

Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp gibi sosyal ağların çatı şirketi olan Meta, geçtiğimiz aylarda çalışanlarının haftada üç gün ofise gelmelerini istemişti.

Ofise gelmeyen işçilerin işlerini kaybedebileceğini belirtti.

Meta, çoğu çalışanın haftada en az üç gün bir ofisten çalışmasını zorunlu kılma planını duyurmuştu - bu plan 5 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Çalışanlarla paylaşılan notta “Diğer şirket politikalarında olduğu gibi, tekrarlanan ihlaller, Performans notunun düşürülmesine kadar varan disiplin cezalarına ve nihayetinde ele alınmadığı takdirde iş akdinin feshine neden olabilir.” ifadesi bulunuyor. Notta ayrıca yöneticilerin çalışanların ofis takibini de yapacağı belirtiliyor.

9 AYDA 21 BİN ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARDI

Teknoloji sektöründeki birçok büyük şirket, pandemi sırasında uzaktan çalışmayı benimsedikten sonra çalışanlarını ofislerine geri dönmeye teşvik ediyor. Mayıs 2020'de, Meta’nın "bizim ölçeğimizde uzaktan çalışma konusunda en ileri eğilimli şirket" olacağını söyleyen CEO Mark Zuckerberg’ün bu vizyonu görünüşe göre Meta'nın "verimlilik yılı" olarak adlandırdığı 2023'te eriyip gidiyor. Firma, son dokuz ayda 21 bin çalışanını işten çıkardığını da duyurdu.