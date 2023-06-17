Meta yeni yapay zekasını duyurdu. Özellikleri de belli oldu

Meta, yeni yapay zekası Voicebox’u duyurdu. Özellikleri de sıralandı.

Meta yeni yapay zekasını duyurdu. Özellikleri de belli oldu

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Meta yeni yaptığı resmi bir duyuru ile Voicebox'ı tanıtan Meta ses getirecek gibi duruyor.

Voicebox temelde ses klonlayabiliyor ve kaydedebiliyor. Bunları da düzenlenmesini sağlıyor.

Meta'nın duyurduğu yeni yapay zeka metinlerin seslendirmesini tıpkı bir insan gibi yapabiliyor.

Apple'ın Vision Pro için yaptığı iddialı yoruma benzer şekilde Meta da kendi yapay zekası için 'konuşmada üretken yapay zeka tarafında çığır açan buluş' tanımlamasını yapıyor. Yapay zeka klonlama ve metinleri okumak özelliğinin yanında aynı zamanda farklı dillerde konuşmaya da olanak sağlayacak.

Önceden kaydedilmiş sesleri düzenleyebilen Voicebox aynı zamanda ses içeriğini ve stilini koruyarak ses klipleri üretiyor.

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İstenilirse kişinin sesini alarak İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe ve Portekizce olarak seslendirmeyi sağlayacak.

Sesin 2 saniye gibi kısa bir sürede klonlabilmesi(taklit edebilmesi) de kulağa tehlikeli gelse de Voicebox ile mümkün olacak.

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