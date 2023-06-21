Terminatör gerçek oluyor. Yapay zekalı robot korumaya bir tokat attı, koruma kendine gelemedi

Bir koruma ile tokat atma yarışmasına katılan yapay zekalı robot, korumaya öyle bir tokat attı ki herkes şaştı kaldı. O anlar anbean sosyal medyada yayınlanırken görüntüler viral oldu.

Terminatör gerçek oluyor. Yapay zekalı robot korumaya bir tokat attı, koruma kendine gelemedi

Editör: Sami GÜREL

Yapay zeka ile ilgili sosyal medyada ilginç bir video yayılmaya başladı.

Bir koruma ile ring üzerinde tokat yarışmasına giren yapay zekalı robotun olduğu videoyu izleyenler gördüklerine inanamadı.

Videoyu izleyenler "Terminatör filmi gerçek mi oluyor" diye sormaktan kendini alamadı.

YEDİĞİ TOKATLA KENDİNE GELEMEDİ

Bahsi edilen görüntülerde bir yapay zekalı robot ring üzerinde bir korumayla karşın karşıyaydı. İlk olarak bir yükseltinin sağ kısmında duran koruma yapay zekalı robota tokat attı. Yapay zekalı robot gelen darbenin etkisiyle biraz sendeledi ama kısa sürede toparlandı. Sonrasında tokat atma sırası yapay zekalı robota geldi. Ortada duran yükseltinin yanına gelen yapay zekalı robot atacağı tokatın vuruş açısını ayarladıktan sonra korumaya doğru sert bir tokat attı. Kendisine tokat atılan koruma düştüğü yerde neye uğradığını şaşırdı ve bir süre toparlayamadı.

Bu videoyu görenler videonun altına "yapay zekalı robota bak sen, resmen Osmanlı tokatı attı" yorumunu yaptı.

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