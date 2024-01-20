Meteoroloji 13 il için uyarı üstüne uyarı yaptı. Kuvvetli yağış ve fırtına vuracak

MGM’nin açıklamasına göre, Osmaniye ve çevresi, Kahramanmaraş’ın güneyi, Adıyaman’ın kuzey ilçeleri, Tunceli ve Bingöl çevresi, Sivas’ın doğusu, Erzincan’ın güney ve batısı, Elazığ’ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak yoğun yağış bekleniyor.



Yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güneyinde beklenen yağışların, Konya’nın kuzey ve batısı ile Aksaray’ın güneyinde yoğun yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece yarısından itibaren Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Fethiye ve Kaş arasında güneydoğu yönlerinden zamanla 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve fırtınanın neden olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.