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Meteoroloji sarı kodla uyardı Trakya'da yağmur etkili oluyor

Meteoroloji'nin "sarı" kod verdiği Trakya'da zaman zaman etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 17:07
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Meteoroloji sarı kodla uyardı Trakya'da yağmur etkili oluyor

Meteoroloji sarı kodla uyardı Trakya'da yağmur etkili oluyor
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Meteoroloji'nin "sarı" ikazı verdiği Trakya'da zaman zaman etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.
Kırklareli'nde öğle saatlerinde başlayan yağıştan kimi vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da başlarına poşet geçirerek ve iş yerlerinin tentelerinin altına geçerek korunmaya çalıştı.Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.


Emniyet ekipleri sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su birikintisi olan caddelerdeki su kanallarını temizledi. Sıcaklığın 19 derece olduğu kentte yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Sağanak geçişleri zaman zaman Edirne çevresinde de etkili oldu.


Hava sıcaklığının 16, nem oranının yüzde 80 olduğu kentte cumartesi günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakması beklenen yağışın, pazar gününden itibaren gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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