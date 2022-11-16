16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten İstanbul'a çökecek kabusu açıkladı. Rüzgarın hemen ardından Avrupa yaka

Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten İstanbul'a çökecek kabusu açıkladı. Rüzgarın hemen ardından Avrupa yakasında başlayacak

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden Perşembe gününe dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Ökten, "İstanbul'da Perşembe günü lodos kuvvetli esecek. Akşama kadar devam edecek." dedi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:46
Takip Et

Kerem Ökten İstanbul'a çökecek kabusu açıkladı. Rüzgarın hemen ardından başlayacak

Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten İstanbul'a çökecek kabusu açıkladı. Rüzgarın hemen ardından Avrupa yakasında başlayacak
+
Aa
-

Perşembe gününden itibaren yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girecek. Havalar soğuyacak ve yağışlar artacak...

Tahminlere göre; hava sıcaklığında düşüş olacağı ve yağmurun geleceği belirtilmişti. Yağışlı havadan önce kuvvetli lodos geliyor. 

Aynı zamanlarda lodosun ardından kuvvetli yağmurun etkili olması beklendiği ifade ediliyor. İstanbul'da sağanak yağış, akşam 5 ila 6'dan sonra bastıracak.

İstanbul için sağanak yağış ve kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yeni hava durumu tahminlerinde bulunarak uyardı. 

Kerem Ökten, İstanbul için yağış ve kuvvetli lodos uyarısı yaptı.

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken hava tahminleri açıkladı. 

"PERŞEMBE GÜNÜ LODOS KUVVETLİ ESECEK, AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK"

Ökten, "İstanbul'da Perşembe günü lodos kuvvetli esecek. Rüzgar sabah 10 civarı başlayacak. Akşama kadar devam edecek. Akşam 5 - 6 civarı Avrupa yakasından başlayarak sağanak yağış etkili olacak. Perşembe için dışarıda aktivite planınız varsa gözden geçirmelisiniz..." ifadelerini kullandı.

Ökten'in paylaşımı şöyle: 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
5
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
6
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı
﻿Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı
﻿Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı
﻿Saç dökülmesine son. Uzmanı kritik noktaları açıkladı
﻿Saç dökülmesine son. Uzmanı kritik noktaları açıkladı
﻿Saç dökülmesine son. Uzmanı kritik noktaları açıkladı
﻿2022 ara tatili ne zaman bitecek? Kasım tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
﻿2022 ara tatili ne zaman bitecek? Kasım tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
﻿2022 ara tatili ne zaman bitecek? Kasım tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
﻿Çınar yaprağının çayı hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Çınar yaprağının çayı hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Çınar yaprağının çayı hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.