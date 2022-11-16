Havada olacakları önceden bilen adam Kerem Ökten İstanbul'a çökecek kabusu açıkladı. Rüzgarın hemen ardından Avrupa yakasında başlayacak

Perşembe gününden itibaren yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına girecek. Havalar soğuyacak ve yağışlar artacak...

Tahminlere göre; hava sıcaklığında düşüş olacağı ve yağmurun geleceği belirtilmişti. Yağışlı havadan önce kuvvetli lodos geliyor.

Aynı zamanlarda lodosun ardından kuvvetli yağmurun etkili olması beklendiği ifade ediliyor. İstanbul'da sağanak yağış, akşam 5 ila 6'dan sonra bastıracak.

İstanbul için sağanak yağış ve kuvvetli lodos uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden yeni hava durumu tahminlerinde bulunarak uyardı.

Kerem Ökten, İstanbul için yağış ve kuvvetli lodos uyarısı yaptı.

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken hava tahminleri açıkladı.

"PERŞEMBE GÜNÜ LODOS KUVVETLİ ESECEK, AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK"

Ökten, "İstanbul'da Perşembe günü lodos kuvvetli esecek. Rüzgar sabah 10 civarı başlayacak. Akşama kadar devam edecek. Akşam 5 - 6 civarı Avrupa yakasından başlayarak sağanak yağış etkili olacak. Perşembe için dışarıda aktivite planınız varsa gözden geçirmelisiniz..." ifadelerini kullandı.

Ökten'in paylaşımı şöyle: