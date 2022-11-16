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İstanbullular dikkat. İBB gün ve saat vererek kopacak fırtına için uyardı

İBB, perşembe gününü işaret ederek kopacak fırtına için saat verdi. İBB yaşanacak olumsuzluklar için uyardı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:50
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İBB perşembe gününü işaret ederek kopacak fırtına için saat verdi. İBB yaşanacak olumsuzluklar için uyardı

İstanbullular dikkat. İBB gün ve saat vererek kopacak fırtına için uyardı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), İstanbul'da perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, rüzgarın kuvvetlenerek fırtına şeklinde esmesi ve beraberinde sağanak yağış geçişleri beklendiğini açıklayarak, İstanbulluları hava ve deniz ulaşımında oluşabilecek aksaklıklar ile devrilme, uçma, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz koşullara karşı uyardı.

DHA'da yer alan habere göre, açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, İstanbul ve ülkemizin batı bölgeleri, Orta Akdeniz üzerinde gelecek alçak basınç sisteminin etkisine girmeye hazırlanıyor. Bu nedenle hâlihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın perşembe öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde etkili olacağı, beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Saatte 40-65 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınanın, kısa süreli hamleler ile 70-75 kilometrelik kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği belirtiliyor. İBB, perşembe gününden itibaren fırtına ve şiddetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı müdahale edecek ekiplerini sahada hazır tutacak" denildi. 

İSTANBULLULAR DİKKAT

İstanbullular da kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz ve hava trafiğinde yaşanabilecek aksamalar ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. 

Öte yandan, güneyin ılık ve yağışlı havasını bölgemize taşıyan sistem nedeniyle beklenen yağmurların salı gününe kadar sürmesi, önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 15-18 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Kasım'a kadar mevsim normalleri civarında, 21-30 Kasım tarihleri arasında mevsim normalleri ila 1 ila 3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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