13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu

İzmir'de kuvvetli sağanak taşkınlara yol açtı. Konak, Balçova ve Narlıdere ilçelerinde bazı yollar suyla doldu. Sürücüler zor anlar yaşadı,

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:56
Takip Et

Meteoroloji uyardı İzmir'de sağanak yağmur hayatı felce uğrattı

Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
+
Aa
-

Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'de hayatı felce uğrattı, araçlar sulara gömüldü. İzmir'de yağış etkisini öğle saatlerinde artırdı. Konak'ta Tarihi Kemeraltı Çarşısında bazı sokaklar göle döndü. Esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Sağanak geçişi en çok Balçova ve Narlıdere ilçelerini etkiledi. Sahile yakın yollar ve alt geçitler su altında kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak ve suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Yağış sebebiyle kent içi ulaşımda da aksamalar yaşanıyor. Bazı yollarda trafik akışı güçlükle sağlanıyor. Kayganlaşan yollarda kazalar da meydana geldi. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
2
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
3
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
4
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
5
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
6
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.