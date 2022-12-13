Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan en son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI

Yağışların gece saatlerinden sonra Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın bugün Marmara’nın kuzeyinde kuzeyli, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için turuncu kodlu uyarı yaptı. Sarı kodla uyarılan iller ise şöyle:

Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Uşak

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

EDİRNE 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

AĞRI -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM -1°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MALATYA 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN 2°C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR 6°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı