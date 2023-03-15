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Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı

Türkiye'nin güneybatı kesimlerinde yarından itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:39
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Meteoroloji uyardı: Türkiye'nin güneybatısındaki 4 il için şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerden itibaren Muğla'da, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların 1500 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Şiddetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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