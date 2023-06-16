Fırtına İstanbul’un dibine geldi. Vurmak üzere. Saat 02-03’e dikkat

İstanbul Valiliği de Anadolu Yakası'nda sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale’de, gece saatlerinden sonra Balıkesir, Tekirdağ, Edirne’nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası’nda, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İzmir’in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale, gece saatlerinden sonra da Balıkesir, Tekirdağ ve Edirne'nin güneyi ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nda kuvvetli sağanak yağış görülecek.

Yarın ise İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz'de de yarın öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu'da aralıklı ve yerel olarak sağanak yağış olacak. Pazar günü akşama kadar da yağışın kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek sel, su baskını, dolu, yıldırım, kısa süreli fırtına, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

FIRTINA İSTANBUL SINIRLARINDA

Meteoroloji haritalarına göre fırtına İstanbul sınırlarında. Saat gece yarısından sonra 02-03 suların fırtınanın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KRİTİK UYARI

Öte yandan İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra, Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz."