Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi

Ülkemizi terk eden Eyyam-ı Bahur sıcaklarından sonra yeni bir sıcak hava dalgasının yolda olduğu öğrenildi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, yeni gelecek olan hava dalgası için, “Rekor kırabilir” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi

Eyyam-ı Bahur sıcaklılarının ülkemizi terk etmesine sevinemeden yine bir kötü haber geldi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, 15 Ağustos tarihinden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının ülkemize doğru geldiğini açıkladı.

Ökten, gelecek olan sıcak hava dalgasının, geride bıraktığımız Eyyam-ı Bahur sıcaklarından da kötü olacağını ve ülke genelinde rekor sıcakların olacağını bildirdi.

Gelecek olan Basra sıcaklarının özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkileyeceğini belirten Ökten, bu bölgeler için, “Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kavrulacak” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki 1 haftanın rahat olduğunu ifade eden Kerem Ökten, gelecek haftayı işaret ederek, “1 hafta rahatız. Havalar serinliyor. Güç biriktireceğiz. Sonra 15 Ağustos ve sonrasına hazırlanacağız. Siz önümüzdeki 1 haftanın tadını çıkarın...” dedi.

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