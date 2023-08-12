Kerem Ökten yarın için büyük uyarıyı yaptı. Havayı koklayan adam gördüklerini alelacele duyurdu

Eyyam-ı Bahur sıcaklarından sonra İstanbul ve Marmara’da kuvvetli rüzgar etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten uyarı yaptı.

Kerem Ökten yarın için büyük uyarıyı yaptı. Havayı koklayan adam gördüklerini alelacele duyurdu

Editör: Ayşe Memiş

Eyyam-ı Bahur sıcaklarından sonra kuvvetli rüzgarın etkili olacağı öğrenildi.

Meteoroloji uzmanı ve havayı koklayan adam olarak bilinen Kerem Ökten bugün ve yarın için uyarılarda bulundu.

Ökten yarın İstanbul ve çevresinde kuvvetli bir poyrazın olacağını bildirdi.

Bugün için de uyarı yapan Ökten, “Marmara bölgesinde rüzgarlar etkili. Özellikle de öğleden sonra.” dedi.

Rüzgar nedeniyle havalimanlarında aksaklıklar yaşanabileceğini de belirten Ökten, “İstanbul havalimanında aksamalar yaşanabilir. Ayrıca Çanakkale boğazı da kuvvetli esecek.” İfadelerini kullandı.

İşte ökten’in paylaşımları:

Dikkat! Yarın (Pazar) İstanbul'da Poyraz kuvvetli. Özellikle Çatalca ve Silivri hattı rüzgardan çok etkilenecek. İstanbul havalimanında aksamalar yaşanabilir. Ayrıca Çanakkale boğazı da kuvvetli esecek..

Bugün Marmara bölgesinde rüzgarlar etkili. Özellikle de öğleden sonra. Edremit körfezine planınız varsa; rüzgar denizin tadını kaçırabilir. Yarın da benzer durum söz konusu..

o2.jpg

3.jpg

METEOROLOJİ’NİN BUGÜN İÇİN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya'nın kuzey ve doğu, Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM bugün rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

MGM’nin pazar günü için paylaştığı hava durumu haritası:

mgm.jpg

ÖKTEN'İN PAYLAŞIMI:

f3tsmnwwyaa8asg.jpg

844373.webp

İlgili Haberler
Kerem Ökten İstanbul’a müjde Anadolu’ya kötü haberi verdi. Havayı koklayan adam hiç yanılmadı
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten rekor kıracak sıcakların tarihini verdi
Kerem Ökten en berbat 2 geceye hazır olun diyerek tarih verdi
Güneşten kerteriz alan Kerem Ökten daha beter sıcakların tarihini açıkladı. Hava serinledi diye sevinme
Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Hawai'deki yangındaki dehşet gökyüzünü sardı. 67 kişi öldü Dünya
Hawai'deki yangındaki dehşet gökyüzünü sardı. 67 kişi öldü
Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti Magazin
Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti
FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi Dünya
FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi
Vergisini peşin ödeyene ceza Ekonomi
Vergisini peşin ödeyene ceza
Meclis'teki Akbelen görüşmesine katılmayan muhalefet milletvekillerinin bahanesi ortaya çıktı Siyaset
Meclis'teki Akbelen görüşmesine katılmayan muhalefet milletvekillerinin bahanesi ortaya çıktı
Harry Kane Bayern Münih'te. Dev bonservis Spor
Harry Kane Bayern Münih'te. Dev bonservis