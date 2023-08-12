Kerem Ökten yarın için büyük uyarıyı yaptı. Havayı koklayan adam gördüklerini alelacele duyurdu

Editör: Ayşe Memiş

Eyyam-ı Bahur sıcaklarından sonra kuvvetli rüzgarın etkili olacağı öğrenildi.

Meteoroloji uzmanı ve havayı koklayan adam olarak bilinen Kerem Ökten bugün ve yarın için uyarılarda bulundu.

Ökten yarın İstanbul ve çevresinde kuvvetli bir poyrazın olacağını bildirdi.

Bugün için de uyarı yapan Ökten, “Marmara bölgesinde rüzgarlar etkili. Özellikle de öğleden sonra.” dedi.

Rüzgar nedeniyle havalimanlarında aksaklıklar yaşanabileceğini de belirten Ökten, “İstanbul havalimanında aksamalar yaşanabilir. Ayrıca Çanakkale boğazı da kuvvetli esecek.” İfadelerini kullandı.

İşte ökten’in paylaşımları:

Dikkat! Yarın (Pazar) İstanbul'da Poyraz kuvvetli. Özellikle Çatalca ve Silivri hattı rüzgardan çok etkilenecek. İstanbul havalimanında aksamalar yaşanabilir. Ayrıca Çanakkale boğazı da kuvvetli esecek..

Bugün Marmara bölgesinde rüzgarlar etkili. Özellikle de öğleden sonra. Edremit körfezine planınız varsa; rüzgar denizin tadını kaçırabilir. Yarın da benzer durum söz konusu..

METEOROLOJİ’NİN BUGÜN İÇİN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya'nın kuzey ve doğu, Eskişehir'in kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM bugün rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

MGM’nin pazar günü için paylaştığı hava durumu haritası:

ÖKTEN'İN PAYLAŞIMI: