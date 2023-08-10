Kerem Ökten İstanbul’a müjde Anadolu’ya kötü haberi verdi. Havayı koklayan adam hiç yanılmadı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, “Hava serinleyecek dedik, serinledi. İstanbul artık aşırı sıcak görmez. Anadolu çok sıcak olacak...” diyerek İstanbul'a müjde, Anadolu'ya kötü haberi verdi. Havayı koklayan adam, yine hiç yanılmadı...

Kerem Ökten İstanbul’a müjde Anadolu’ya kötü haberi verdi. Havayı koklayan adam hiç yanılmadı

Editör: Bengü Zorlu

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabından Marmara bölgesi ve özellikle İstanbul için ferahlatan haberi, “Marmara bölgesi fark yaratıyor. Türkiye'nin en serini. İzmir de serinliyor. Tadını çıkarın...” açıklamasıyla verdi.

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Son günlerde 40 derecelere kadar yükselen Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarından sonra İstanbul için yağış haberini veren Ökten, “Hava serinleyecek dedik, serinledi. Yarın İstanbul'da yağış da bekleniyor. Merak etmeyin! İstanbul artık aşırı sıcak görmez. Anadolu çok sıcak olacak...” açıklamasıyla İstanbullulara iyi, Anadolu’ya kötü haberi verdi.

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Havayı koklayan adam Kerem Ökten, İstanbul’un bugünkü hava durumunu "sprey yağış" olarak değerlendirdi ve “Bugün tam bir Sonbahar atmosferi var...” dedi.

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