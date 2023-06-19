Meteoroloji yine uyardı: 3 bölgeyi çok kuvvetli vuracak

Doğu ve Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji yine uyardı: 3 bölgeyi çok kuvvetli vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevreleri ile Trabzon'un batısında kuvvetli, Trabzon'un iç ve doğusu ile Rize ve Artvin'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Ayrıca bu gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

meteoroloji-3-il-icin-uyardi-kuvvetli-saganak-geliyor-yenicag-jpg1-001.jpg

meteoroloji-3-il-icin-uyardi-kuvvetli-saganak-geliyor-yenicag-jpg2-001.jpg

meteoroloji-3-il-icin-uyardi-kuvvetli-saganak-geliyor-yenicag-jpg3-001.jpg

meteoroloji-3-il-icin-uyardi-kuvvetli-saganak-geliyor-yenicag-jpg4-001.jpg

meteoroloji-3-il-icin-uyardi-kuvvetli-saganak-geliyor-yenicag-jpg5-001.jpg

meteoroloji-3-il-icin-uyardi-kuvvetli-saganak-geliyor-yenicag-jpg6-001.jpg

meteoroloji-3-il-icin-uyardi-kuvvetli-saganak-geliyor-yenicag-jpg7-001.jpg

meteoroloji-3-il-icin-uyardi-kuvvetli-saganak-geliyor-yenicag-jpg8-001.jpg

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir Güncel
Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir
Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu Güncel
Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu
Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi Dünya
Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi
Hava sıcaklıkları artıyor. Cilt kuruluğu olanlar nasıl önlemler almalı Sağlık
Hava sıcaklıkları artıyor. Cilt kuruluğu olanlar nasıl önlemler almalı
Sapanca sular altında kaldı Güncel
Sapanca sular altında kaldı
Burası Afrika değil Muş Ovası Güncel
Burası Afrika değil Muş Ovası
Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü Güncel
Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü