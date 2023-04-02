Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

3- MARMARA BÖLGESİBölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken akşam saatlerinde Batı kesimlerde Gece saatlerinde ise Bilecik dışında diğer bölgelerde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Rüzgar güney ve güneybatı yönünden 40-70 km/saat olarak esecek.EDİRNE °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 18°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı