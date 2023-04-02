Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

AKDENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken öğle saatlerinde Antalya, Hatay kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde ise Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye Kahramanmaraş'ın güneyinde sağanak yağışlar etkili olacak.ADANA °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri sağanak yağışlı