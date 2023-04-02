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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

Nisan ayı içerisinde hava sıcaklıkları birkaç derece yükselse bile Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcak havaları aldanmayın uyarısında bulundu.

Galeri Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 09:27
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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

Editör: Murat Öztürk

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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

1- Meteoroloji tam 10 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülürken Marmara (Bilecik dışında), Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Zonguldak, Düzce, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneyinin yağmur ve sağanak, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda kar yağışlarının görülebileceği aktarıldı.

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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

2- 10 İL İÇİN SARI UYARIMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama kapsamında 10 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı kod uyarısı yapılan şehirler şu şekildedir:Edirne, Kırklareli,Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, İzmirİşte güncel hava durumu tahminleri…

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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

3- MARMARA BÖLGESİBölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken akşam saatlerinde Batı kesimlerde Gece saatlerinde ise Bilecik dışında diğer bölgelerde yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Rüzgar güney ve güneybatı yönünden 40-70 km/saat olarak esecek.EDİRNE °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 18°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde batı çevreleri, gece il geneli yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 22°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

EGE BÖLGESİKıyı kesimlerde ve bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışların görülebileceği belirtildi. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında Güney ve güneybatı yönünden 40-70 km/saat olarak esecek.A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutluDENİZLİ °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutluİZMİR °C, 20°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

AKDENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken öğle saatlerinde Antalya, Hatay kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde ise Batı Akdeniz, Hatay, Osmaniye Kahramanmaraş'ın güneyinde sağanak yağışlar etkili olacak.ADANA °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlıHATAY °C, 18°CParçalı zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlıK.MARAŞ °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

İÇ ANADOLU BÖLGESİBölgede genel olarak parçalı bulutlu bir hava görülürken akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak.ANKARA °C, 16°CGenellikle parçalı, akşam saatlerinde çok bulutluÇANKIRI °C, 17°CGenellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutluESKİŞEHİR °C, 18°CGenellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutluKONYA °C, 18°CGenellikle parçalı, akşam ve gece saatlerinde çok bulutlu

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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

BATI KARADENİZ BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu bir hava görülürken gece saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak.BOLU °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutluDÜZCE °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutluZONGULDAK °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİBölge genelinde parçalı bulutlu bir hava görülürken Orta Karadeniz bölümünde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ riski bulunuyor.AMASYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 12°CParçalı bulutlu

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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

DOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı bulutlu bir hava etkili olurken güneydoğu kesimlerinde ise çok bulutlu bir hava görülecek. Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğusunda yer yer kar yağışlarının olabileceği belirtildi. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda ise çığ riski bulunuyor.ELAZIĞ °C, 11°CParçalı bulutluERZURUM °C, 3°CParçalı bulutluKARS °C, 4°CParçalı bulutluMALATYA °C, 14°CParçalı bulutlu

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Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİGenellikle parçalı bulutlu bir hava etkili olurken akşam saatlerinde Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde çok bulutlu bir hava görülecek.DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 15°CGenellikle parçalı, akşam saatlerinden itibaren çok bulutluSİİRT °C, 8°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı bulutlu

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