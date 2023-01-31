﻿Meteoroloji'den ‘zirai don’ uyarısı

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, zirai donun yarın saat 20.00 sıralarında başlayıp, 2 Şubat günü saat 09.00 sıralarında bitmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Antalya ve Muğla illerinde zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde 1 Şubat 2023 akşam saatlerinden, 2 Şubat 2023 sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde hafif kuvvette, yükseklerde orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
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