Meteorolojiden balıkçılara son dakika fırtına uyarısı

Meteoroloji, Bodrum-Antalya Kaş arası için şiddetli fırtına uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda, meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KAYNAK: İHA
Meteorolojiden balıkçılara son dakika fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Bodrum-Antalya Kaş arasında şiddetli fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, yarın (08.12.2023 Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, (09.12.2023) Cumartesi ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." denildi.

Uyarının devamında, başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İlgili Haberler
Meteoroloji'den 14 il için kritik uyarı. Saat verdi, çok kuvvetli vuracak
Meteoroloji'den 14 il için kritik uyarı. Saat verdi, çok kuvvetli vuracak
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı
Sokakta seyyar eczacı gibi geziyordu. Uyuşturucu taciri yakalandı Gündem
Sokakta seyyar eczacı gibi geziyordu. Uyuşturucu taciri yakalandı
İşte futbolun bilinmeyen tarihi. Sedat Kaya yazdı Spor
İşte futbolun bilinmeyen tarihi. Sedat Kaya yazdı
Burgan Bank Türkiye'den flaş karar Ekonomi
Burgan Bank Türkiye'den flaş karar
Balıkesir’de 9 dairenin elektrik kablosunu çalan hırsızlar yakalandı Gündem
Balıkesir’de 9 dairenin elektrik kablosunu çalan hırsızlar yakalandı
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Gündem
Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
İşte en sağlıklı cilt vitamini Sağlık
İşte en sağlıklı cilt vitamini