Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji, Bursa için sarı uyarıda bulundu. Vatandaşlardan, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, bir uyarı da Bursa için geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 18.00'den başlayıp cumartesi günü 23.59'a kadar Bursa'da sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Sarı uyarı verilen kent için yapılan açıklamada, "Kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile ani rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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