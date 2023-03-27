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Deprem bölgesinde gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde yarın ve çarşamba günü gök gürültülü sağanağın beklendiğini bildirdi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:46
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Meteoroloji'den deprem bölgesi için sağanak yağış uyarısı

Deprem bölgesinde gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır'ın kuzeyinde yağmurun etkili olması bekleniyor.

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde de gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ile Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Çarşamba günü çok bulutlu ve yağışlı geçecek

Bölge genelinin, çarşamba günü ise çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Malatya ile Kahramanmaraş'ın kuzeyinde akşam saatlerinden sonra soğumayla karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile deprem bölgesinin yüksek ilçelerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Beklenen kuvvetli yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı ve çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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