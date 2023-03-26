Havada rüzgar tersine dönüyor

Herkes hava sıcaklığının normalin üzerine çıkmasını sorgularken Meteoroloji duruma son noktayı koydu.

Önümüzdeki günlerde sıcaklık seviyesinin hissedilir derecede azalacağı ce yağışlı havaların geri döneceği ifade edildi.

İŞTE PAYLAŞILAN GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

26 MART HAVA DURUMU

Mart ayının son haftasına yağışla girilecek.

27 MART HAVA DURUMU

Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın 0 dereceye kadar düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

28 MART HAVA DURUMU

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor.

29 MART HAVA DURUMU

Üç büyük kentte hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması bekleniyor.

SICAKLIK 6 DERECE DÜŞÜYOR

Hafta başında İstanbul'da 17 derece olan sıcaklık, çarşamba günü 11 dereceleri görecek.

30 MART HAVA DURUMU

İstanbul ve İzmir'de yağışların yağmur şeklinde, Ankara'da ise karla karışık yağmurun etkili olması tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİ

Deprem bölgesinde etkili olan yağışların, pazar bu gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahmininde ise şu ifadelere yer verildi:

"Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, Çarşamba ve Perşembe günleri ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.”