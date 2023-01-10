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Meteoroloji o illerde yaşayanları uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Batı Akdeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:06
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Meteorolojiden Ege'nin iç kesimleri ve Batı Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji o illerde yaşayanları uyardı! Çok kuvvetli geliyor
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Antalya, Isparta ve Burdur'da görülecek sağanağın kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Perşembe akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların, iç kesimlerde 1200 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor.

Ege'nin iç kesimlerinde beklenen yağmur ve sağanağın ise bugün gece saatlerinden itibaren Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Balıkesir’in güneydoğusunda kuvvetli, Denizli'nin güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, 1200 metre üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor.

Açıklamada, vatandaşların başta Antalya ile Konya karayolundaki geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalara, sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

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