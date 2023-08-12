Meteoroloji’den iki il için uyarı: Sıcaklıklar 6-8 derece artacak

Meteoroloji’den iki il için yapılan uyarıda sıcaklıkların 6-8 derece arasında artacağına dikkat çekildi.

Meteoroloji’den iki il için uyarı: Sıcaklıklar 6-8 derece artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da sıcak hava dalgasının etkili olması ve 13 Ağustos Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ankara Valiliği, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbir alması gerektiği konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin sıcaklık tahminleri şöyle:

12.08.2023 Cumartesi günü 33 derece
13.08.2023 Pazar günü 36 derece
14.08.2023 Pazartesi günü 38 derece
15.08.2023 Salı günü 38 derece
16.08.2023 Çarşamba günü 38 derece

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