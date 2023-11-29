Meteoroloji'den İzmir için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir için turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yaptı

KAYNAK: ANKA
Meteoroloji'den İzmir için uyarı

Yurdun dört bir yanında etkili olan fırtına ve sağanak yağışlar etkisini göstermeye devam ediyor.

MGM tarafından yapılan son açıklamaya göre, İzmir’e turuncu kodla şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli (21-55 kg/m2), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olmasının beklendiği belirtilen açıklamada; İzmir'de sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

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