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Meteoroloji’den peş peşe açıklamalar. 21 il için kritik uyarı

Meteoroloji güncel hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre 21 ilde sağanak bekleniyor. Yağışların Akdeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Bolu, Düzce, Zonguldak, Adıyaman, Şanlıurfa, Ankara, Burdur, Isparta, İzmir, Balıkesir ve Bursa'da kuvvetli olmasının beklendiği duyuruldu. Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 01:31
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Meteoroloji’den peş peşe açıklamalar. 21 il için kritik uyarı

Meteoroloji’den peş peşe açıklamalar. 21 il için kritik uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz Bölgeleri ile (Kastamonu, Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batı ve güney, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Bolu, Düzce, Zonguldak, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Ankara'nın kuzeybatı, Manisa’nın güney ve doğu, Burdur’un doğu, Isparta, İzmir, Balıkesir ve Bursa’nın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olarak beklendiği belirtildi.

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ANTALYA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

BURSA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BOLU 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ELAZIĞ 5°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 4°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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