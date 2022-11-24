Meteoroloji’den peş peşe açıklamalar. 21 il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Akdeniz Bölgeleri ile (Kastamonu, Sinop hariç) Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun batı ve güney, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Bolu, Düzce, Zonguldak, Adıyaman ve Şanlıurfa ile Ankara'nın kuzeybatı, Manisa’nın güney ve doğu, Burdur’un doğu, Isparta, İzmir, Balıkesir ve Bursa’nın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olarak beklendiği belirtildi.
ANTALYA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ
Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
BURSA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 13°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BOLU 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
ELAZIĞ 5°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 4°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
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