Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Düzce Valiliği, yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

KAYNAK: İHA
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların 9 Kasım 2023 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın illerinin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

aw072210-01.jpgYağışın, 9 Kasım saat 06.00 ile aynı gün 18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

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