Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa’da şiddetli yağış, su baskını ve sel uyarısı yapıldı.

Yapılan yarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre 9 Nisan Salı günü öğle saatlerinden sonra ilimizde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirlerini arttırdı.