Metin Akpınar "İstanbul'un tapusunu araplara verilmesini istemiyorsanız" diyerek seçimde oy vereceği adayı açıkladı

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Metin Akpınar "İstanbul'un tapusunu araplara verilmesini istemiyorsanız" diyerek seçimde oy vereceği adayı açıkladı
Tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”İstanbul'un tapusunun Araplara verilmesini istemiyorsanız, oylar (murat kurum) Erdoğan'a değil, Ekrem İmamoğlu'na” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yıllar sonra ortaya çıkan 2 çocuğuyla gündeme gelen Tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar, AKP’nin İBB adayını açıklamasının ardından yerel seçimlerde kimi destekleyeceğiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Akpınar, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda vatandaşlara seslenerek İstanbul’un tapusunun Araplara verilmesini istemiyorsanız Ekrem İmamoğlu’na oy verin çağrısında bulundu.

“İSTANBUL’UN TAPUSU ARAPLARA VERİLSİN İSTEMİYORSANIZ OYLAR İMAMOĞLU’NA”

Akpınar, ”İstanbul'un tapusunun Araplara verilmesini istemiyorsanız, oylar (murat kurum) Erdoğan'a değil, Ekrem İmamoğlu'na” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan yerel seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AKP, Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Buna göre AKP’nin İBB Başkanı adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oldu.

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