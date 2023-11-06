Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'ndan fotoğraf hamlesi. “Babamı baştan çizmeliyim demek ki”

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğunun ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Akpınar'ın 35 yaşındaki ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazandı.

Tek yumurta ikizleri, Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alınmıştı ve ardından Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.

Gerçeğin ortaya çıkmasından sonra babasına olan sitemini sürekli dile getiren Duygu Nebioğlu, 2019 yılının ocak ayında babasının bir resmini çizmiş. Nebioğlu, yeni bir paylaşım yaparak, "Babamı baştan çizmeliyim demek ki" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Duygu Nebioğlu babasıyla yer aldığı bu fotoğrafı da sosyal medya hesabından sildi.