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Galatasaray'a kötü haber: Florya elden gidiyor

Betonlaşma yetmedi: Metin Oktay Tesisleri yapılaşmaya açılıyor...

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:52
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Metin Oktay Tesisleri yıkılacak: Galatasaray'a şok

Galatasaray'a kötü haber: Florya elden gidiyor
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Emlak Konut, Galatasaray Spor Kulübü'nün Florya'da bulunan Metin Oktay Tesisleri’ni yapılaşmaya açıyor. İstanbul'un en değerli bölgelerinden biri olarak kabul edilen ve Atatürk Havalimanı'na oldukça yakın konumda bulunan arsanın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olduğu ve imzalı bir protokolle Emlak Konut'a devredileceği kaydedildi.

Emlak Konut, devralacağı arazi için “Gayrimenkul Değerleme Raporu” hazırlattı. Raporda, “Taşınmaz üzerinde halihazırda Galatasaray Metin Oktay Tesisleri bulunmaktadır. Parselin büyük çoğunluğu futbol sahaları olarak düzenlenmiştir” denildi.

ELDEN GİDİYOR

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, arazinin yapılaşmaya açılmasının gerektiğine de vurgu yapılan raporda, “Söz konusu taşınmazın mevcut durumu dikkate alındığında imar durumuna uygun şekilde yapılaşarak kullanılmasının, en iyi ve verimli kullanımı olacağı düşünülmektedir. Değerleme konusu taşınmaz üzerinde, imar planına göre 36 bin 650 metrekare emsal alanına sahip proje geliştirilebilmektedir” denildi.

ÖRNEK: ATATÜRK HAVALİMANI

Arazinin satış değerinin 972 milyon TL olduğunun da açıklandı raporda, “Taşınmaza ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlar ile ulaşım oldukça basittir. Taşınmazın yakın çevresi konut nitelikli gelişmiştir. Taşınmaza yakın konumda Florya Atatürk Ormanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Florya Yerleşkesi bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz Atatürk Havalimanı’nın yanı başında yer almaktadır" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Kulübü’nün Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz’a taşınacağını belirterek, “Florya'da Emlak Konut'a ait 40 dönümlük araziyi satın almak için son aşamaya geldik. Orada da inşaata en kısa zamanda başlamak istiyoruz. Florya'daki tesisimiz 40 sene önce yapıldı. Değişen ekonomimize, futbol ihtiyaçlarına bakarak değerlendirirsek hâlâ 40 sene önce yapılan tesislerde başarılı olmaya çalışıyoruz. Kemerburgaz'a taşınmamız, Galatasaray'a yakışan ve günün koşullarına uygun bir tesisin yapılması bir mecburiyet” demişti.

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