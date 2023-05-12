Metro inşaatında hortum patladı. Islak beton işçinin üzerine döküldü

İstanbul Sancaktepe'de metro inşaatındaki çalışma esnasında beton hortumunun patlaması sonucu ıslak beton, 27 yaşındaki işçi Erkan Yanık'ın üzerine döküldü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Metro inşaatında hortum patladı. Islak beton işçinin üzerine döküldü

(DHA) İstanbul'daki olay, akşam saatlerinde Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Sevenler Caddesi'ndeki Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattı, Abdurrahmangazi istasyonu şantiyesinde yaşandı.

İddiaya göre beton hortumunun patlaması sonucu ıslak beton, 27 yaşındaki şantiye çalışanı Erkan Yanık'ın üzerine döküldü.

Yaklaşık 20 metre derinlikte bulunan Yanık, diğer çalışanlar tarafından sepet yardımıyla kurtarılırken ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan Erkan Yanık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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