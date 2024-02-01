Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Metro istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde metro istasyonunda iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'de, Metro İstasyonu'nda kuzen oldukları öğrenilen 19 yaşındaki Emirhan Yıldız ve S.Y. ile karşı gruptaki K.P. ve Y.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu Emirhan Yıldız ve S.Y. bıçakla yaralandı.

K.P. ve Y.K. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis çevrede çalışma yürütürken yaralanan kuzenler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Bıçakla yaralanan kuzenlerden Emirhan Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yaralanan S.Y.'nin tedavisi ise sürüyor.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheliler K.P. ve S.Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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