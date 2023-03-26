Metrobüs durakları ve isimleri nedir? İETT güncel metrobüs hatları..

Beylikdüzünden Söğütlüçeşmeye uzanan metrobüs duraklarının güncel hat listesini sizler için derledik. İşte İETT güncel metrobüs hatları..

Metrobüs hatları ise 34, 34A, 34AS, 34B, 34BZ, 34C, 34G, 34T, 34Z, 34U şeklinde sıralanıyor. Ayrıca metrobüs seferleri arasında son durak kalkış/varışlı olarak günün 24 saati sefer yapan toplamda 6 hat bulunuyor.

Metrobüs araçlarının ön tabelalarında, otobüslerde kullanılan hat numarası (34-34A-34AS-34B-34BZ-34C-34G-34Z) yerine; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönlerine giden aracın gideceği son istasyon yazılmaktadır.

METROBÜS DURAKLARI VE HAT İSİMLERİ NEDİR?

Metrobüs durakları toplamda 44 istasyondan oluşmaktadır. Toplamda 10 adet metrobüs hattı bulunurken metrobüs hatları isimleri şu şekildedir:

- 34 (Avcılar - Zincirlikuyu)

- 34A (Cevizlibağ - Söğütlüçeşme)

- 34AS (Avcılar - Söğütlüçeşme)

- 34B (Beylikdüzü - Avcılar)

- 34BZ (Beylikdüzü - Zincirlikuyu)

- 34C (Beylikdüzü - Cevizlibağ)

- 34G (Beylikdüzü - Söğütlüçeşme)

- 34T (Avcılar - Topkapı)

- 34Z (Zincirlikuyu - Söğütlüçeşme)

- 34U (Uzunçayır - Zincirlikuyu)

METROBÜS DURAKLARI NELER?

Anadolu Yakası’nda 7, Avrupa Yakası’nda ise 37 adet olmak üzere toplamda 44 metrobüs durağı vardır. Metrobüs durakları isimleri şu şekildedir;

Avrupa Yakası Metrobüs Hattı

-Beylikdüzü Son Durak (TÜYAP)

-Beykent

-Cumhuriyet Mahallesi

-Beylikdüzü Belediye

-Beylikdüzü

-Güzelyurt

-Haramidere

-Haramidere Sanayi

-Saadetdere Mahallesi

-Mustafa Kemalpaşa

-Cihangir – Üniversite Mahallesi

-Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

-Şükrübey

-Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri

-Küçükçekmece

-Cennet Mahallesi

-Florya

-Beşyol

-Sefaköy

-Yenibosna

-Şirinevler (Ataköy)

-Bahçelievler

-İncirli – Ömür (Bakırköy)

-Zeytinburnu

-Merter

-Cevizlibağ

-Topkapı

-Bayrampaşa – Maltepe

-Edirnekapı

-Ayvansaray – Eyüpsultan

-Halıcıoğlu

-Okmeydanı

-Darülaceze – PERPA

-Okmeydanı Hastane

-Çağlayan (Adliye)

-Mecidiyeköy

-Zincirlikuyu

-Anadolu Yakası

Anadolu Yakası Metrobüs Hattı

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Burhaniye

-Altunizade

-Acıbadem

-Uzunçayır

-Fikirtepe

-Söğütlüçeşme (Kadıköy)

Detaylı olarak metrobüs aktarma durakları (istasyonları) şu şekildedir;

Metrobüs - M1 Metro Aktarma Durakları

Metrobüsten M1 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

-Merter Metrobüs Durağı

-Zeytinburnu Metrobüs Durağı

-İncirli Metrobüs Durağı

-Bahçelievler Metrobüs Durağı

-Şirinevler Metrobüs Durağı

-Yenibosna Metrobüs Durağı

-Metrobüs - M2 Metro Aktarma Durakları

Metrobüsten M2 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

-Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

-Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı

-Metrobüs - M4 Metro Aktarma Durakları

Metrobüsten M4 metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

-Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı

Metrobüs - M5 Metro Aktarma Durakları

Metrobüsten M5 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

-Altunizade Metrobüs Durağı

Metrobüs - M7 Metro Aktarma Durakları

Metrobüsten M7 Metro Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

-Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

Metrobüs - T1 Tramvay Aktarma Durakları

Metrobüsten T1 Tramvay Hattı’na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

-Zeytinburnu Metrobüs Durağı

-Cevizlibağ Metrobüs Durağı

-Topkapı Metrobüs Durağı

Metrobüs - T4 Tramvay Aktarma Durakları

Metrobüsten T4 Tramvay Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

-Edirnekapı Metrobüs Durağı

-Topkapı Metrobüs Durağı

Metrobüs - T5 Tramvay Aktarma Durakları

Metrobüsten T5 Tramvay Hattı'na geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

-Ayvansaray Metrobüs Durağı (İki durak arası yaklaşık 650-700 mt)

-Ayvansaray Metrobüs Durağı (İki durak arası yaklaşık 700-750 mt)

Metrobüs - Marmaray (YHT) Aktarma Durakları

Metrobüsten Marmaray'a geçiş (aktarma) yapmak için şu durakları kullanabilirsiniz;

-Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı

-Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)

-Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

-Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

-Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)

-Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)